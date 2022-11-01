98% всех усыновленных в Японии - это люди в возрасте 20-30 лет

Усыновление взрослых людей – макоеши – древняя практика, с помощью которой японцы избирают наследников, чтобы передать им свой семейный бизнес.

Макоеши переводится как «усыновленный зять». Именно такой способ передачи наследства позволяет семейным компаниям всегда оставаться на плаву, не давая сыновьям проматывать состояние.

Многие компании в Японии передают бразды правления именно таким способом. Например, глава автопроизводителя Сузуки – Осаму Сузуки – является уже четвертым усыновленным главой корпорации.

Поскольку в Японии низкий уровень рождаемости (часто в семье рождается только один ребенок), поиск наследника становится важной задачей для многих семей.

Кандидатов ищут даже через специальные социальные сети и агентства. Так семья может найти наследника, а наследник – семью.

Целью этого брака будет ведение семейного бизнеса отца жены, при этом хорошие личные отношения между супругами, как утверждается многими экспертами, также являются необходимой составляющей.

Когда семья выбирает кандидата в макоёши, она проверяет его репутацию и совместимость с женой: нет ли у него долгов, правильно ли у него расставлены приоритеты и т. п.

Благодаря этой традиции старейший семейный бизнес в мире, согласно книге рекордов Гиннеса, работает в Японии уже 1300 лет и насчитывает 47 поколений руководителей.

Это отель Зенгро Хоши, который непрерывно возглавляют наследники – их всех зовут Зенгро Хоши.