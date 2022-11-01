Олега Газманова и Полину Гагарину Россияне назвали лучшими певцами в 2022 году
2022-11-01 11:34
По опросам ВЦИОМ Россияне выбрали лучшим певцом 2022 года Олега Газманова, а лучшей певицей — Полину Гагарину.
По отчету ВЦИОМ топ исполнителей российской эстрады, по мнению опрошенных, составили: Олег Газманов (14%), SHAMAN (Ярослав Дронов) (13%), Николай Басков (9%), Филипп Киркоров (8%), по 6% голосов получили Григорий Лепс и Сергей Лазарев. В число лучших исполнительниц вошли: Полина Гагарина (14%), Алла Пугачева (8%) и Валерия (7%).
Список лучших мужчин-актеров этого года возглавили Сергей Безруков (11%), Константин Хабенский (9%), а также Владимир Машков и Сергей Бурунов (по 7%). Лучшей актрисой опрошенные назвали Елизавету Боярскую (6%).
Опубликовано: Илья Крылов
19Fortyfive: Трасс сказала Блинкену «дело сделано» после взрыва «Северных потоков»
Загадочные дольмены в России в Западном Кавказе до сих пор вызывают массу противоречий
Times: Трасс требовала вино и кофе во время посещения других стран
Обманула всех: Светлана Пермякова на самом деле не вышла замуж, а просто позировала в белом платье
МИД РФ: продолжения зерновой сделки не будет без расследования терактов в Севастополе