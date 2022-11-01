Washington Post: в США нарастают разногласия по поводу оказания помощи Украине

Американское издание сообщает о нарастающих разногласиях в рядах Республиканской партии по поводу помощи Украине.

В Республиканской партии нарастает раскол между противниками и сторонниками оказания военной и финансовой помощи Украине, сообщает Washington Post.

"Лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин МакКарти заявил, что в случае победы в результате промежуточных выборов партия существенно ограничит помощь Украине", - пишет издание.

Если республиканцы получат контроль над Конгрессом, то может начаться открытая борьба между ними и Байденом, который настойчиво требует помощь для Украины.