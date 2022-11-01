Великая китайская стена и ее окончание на море в Шанхайгуань
2022-11-01 11:52
Шанхайгуань - это место, где Великая китайская стена выходит к морю. До выхода к морю Великая стена переходит в сооружение, известное под названием Первый Проход.
Это двухэтажное здание династии Минь с двойной крышей, в башне расположен небольшой музей с коллекцией оружия, доспехов, одежды и картин.
То место, где Стена фактически встречается с морем, 4 км от центра Шанхайгуаня, называется Голова Старого Дракона.
Согласно легенде, здесь когда-то красовалась голова резного дракона, смотрящая в море.
Опубликовано: Антон Райт
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