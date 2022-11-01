Средняя длина синего кита равна 26 метрам, а самый большой кит, из когда-либо виденных человеком, достигал в длину 33,5 метра.

В среднем весит такой кит 150 тонн, приблизительно столько же, сколько весят 2000 человек.

При всем этом частота сердцебиения синего кита самая медленная из всех животных – во время погружения она составляет всего от 4 до 8 ударов в минуту. Кровью в это время снабжается только мозг и сердце гиганта.

Сердце его весит около 650 кг и по размерам сопоставимо с небольшим автомобилем типа Мини Купер.

Главная аорта превосходит по диаметру самую большую в мире водопроводную трубу, расположенную на территории Лондона, да и выдерживает больший напор.

И слышно, как работает сердце кита, очень далеко – на расстоянии несколько десятков километра эти звуки легко улавливают акустические приборы, расположенные на кораблях.

Сердце кита – это надежный и износостойкий насос с большим КПД, воплотить подобные технические решения в жизнь еще не удалось ни одному конструктору.