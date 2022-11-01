Null Stern - экологический отель без стен и потолков в Швейцарии

В гостиничном номере Null Stern, расположенном на высоте 1969 метрах, нет ни стены, ни потолка, ни двери.

В номере только двуспальная кровать, 2 прикроватные тумбочки и 2 лампы освещения.

В уникальном отеле без стен и дверей ванная находится примерно в 5 минутах ходьбы.

Когда все это сочетается захватывающим видом на окружающие швейцарские Альпы, открывается очень удивительный и завораживающий пейзаж.

Null Stern также предоставляет обслуживание номеров, как и другие обычные отели. В номере есть личный дворецкий, который сам, между прочим, живет в соседней хижине.

Стоимость одной ночи проживания в отеле 210 долларов.