Обманула всех: Светлана Пермякова на самом деле не вышла замуж, а просто позировала в белом платье
Платье невесты было нужно для съемок комедии «На Рубле без рубля», которая проходит в Минске. В этом проекте Светлана Пермякова занята в главной роли.
23 октября Светлана Пермякова сообщила своим подписчикам в соцсети, что вышла замуж. Звезда сериала «Интерны» выложила в своем блоге фотографию себя в пышном белом свадебном платье.
«Это событие наконец настало. Я его долго ждала - 51 год! Мне не стыдно говорить про свой возраст. Очень хотела белое свадебное платье, и наконец у меня есть белое свадебное платье. Думаю, вы за меня порадуетесь», - так подписала фото артистка.
В адрес Светланы сразу посыпались поздравления: поклонники порадовались за харизматичную артистку. Но потом Светлана раскрыла правду: на самом деле свадьбы не было, а платье невесты было нужно для съемок фильма.
Дело в том, что в Минске сейчас снимается новая комедия «На Рубле без рубля». В этом проекте Светлана Пермякова занята в одной из главных ролей. И по сюжету героиня выходит замуж, для этого и понадобились свадебное платье с фатой и праздничные визаж и прическа.
Светлана рассказала КП, что такого большого отклика свои фото не ожидала. По словам звезды, никакого обмана с ее стороны не было: «Я же не говорила, что замуж выхожу. Я никого не обманула, каждый просто пожелал мне счастья, я всем только благодарна».
«Да и „жених“ - Рома Попов - он же счастлив в браке сейчас, многодетный папа», — подытожила Светлана.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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Обманула всех: Светлана Пермякова на самом деле не вышла замуж, а просто позировала в белом платье
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