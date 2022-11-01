Обманула всех: Светлана Пермякова на самом деле не вышла замуж, а просто позировала в белом платье

Платье невесты было нужно для съемок комедии «На Рубле без рубля», которая проходит в Минске. В этом проекте Светлана Пермякова занята в главной роли.

23 октября Светлана Пермякова сообщила своим подписчикам в соцсети, что вышла замуж. Звезда сериала «Интерны» выложила в своем блоге фотографию себя в пышном белом свадебном платье.

«Это событие наконец настало. Я его долго ждала - 51 год! Мне не стыдно говорить про свой возраст. Очень хотела белое свадебное платье, и наконец у меня есть белое свадебное платье. Думаю, вы за меня порадуетесь», - так подписала фото артистка.

В адрес Светланы сразу посыпались поздравления: поклонники порадовались за харизматичную артистку. Но потом Светлана раскрыла правду: на самом деле свадьбы не было, а платье невесты было нужно для съемок фильма.

Дело в том, что в Минске сейчас снимается новая комедия «На Рубле без рубля». В этом проекте Светлана Пермякова занята в одной из главных ролей. И по сюжету героиня выходит замуж, для этого и понадобились свадебное платье с фатой и праздничные визаж и прическа.

Светлана рассказала КП, что такого большого отклика свои фото не ожидала. По словам звезды, никакого обмана с ее стороны не было: «Я же не говорила, что замуж выхожу. Я никого не обманула, каждый просто пожелал мне счастья, я всем только благодарна».

«Да и „жених“ - Рома Попов - он же счастлив в браке сейчас, многодетный папа», — подытожила Светлана.