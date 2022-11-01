Форма носа зависит от климата той местности, где эволюционировали наши предки

Этим объясняется, почему носы северных народов отличаются от носов южных жителей.

Форма носа досталась каждому из нас от наших далеких предков. А у них она формировалась под влиянием региона и климата, в котором они развивались.

Согласно тезису Артура Томсона, антрополога начала XIX века, у людей, предки которых являются выходцами из засушливого и холодного климата, носы более тонкие и длинные.

А у выходцев из влажного и теплого климата - плоские и короткие, с толстыми ноздрями.

Этот тезис используется по сей день и носит название "правило носа".

Нос человека выполняет не только эстетическую функцию на лице.

С его помощью мы дышим, он увлажняет и согревает воздух, который попадает в наши легкие.

Кроме того, он помогает бороться с инфекциями, задерживая крупные патогены, микроорганизмы и пыль.

Узкие ноздри быстрее увлажняют и нагревают вдыхаемый воздух, что актуально для северных народов.

А широкие помогают быстрее вдыхать воздух и доставлять его в легкие, что важно в жарком климате.

Интересно, что у жителей Крайнего Севера носы небольшие и короткие. Такими они сформировались в связи с экстремальными условиями жизни.

Короткий нос меньше мерзнет на сильном морозе.

А за счет широких лиц представителей северных народов воздух дольше проникает в легкие и при этом успевает хорошо прогреться.