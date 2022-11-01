ВМФ России пополнился новейшим противодиверсионным кораблем
2022-11-01 12:08
Новый противодиверсионный катер шифра «Грачонок» пополнил состав ВМФ России.
Военно-морской флот России пополнился новейшим противодиверсионным кораблем, сообщили в Минобороны страны. Речь идет о катере проекта 21980 (шифр "Грачонок"), пояснили в ведомстве.
"Сегодня Ленинградская военно-морская база пополнилась очередным противодиверсионным катером проекта"Грачонок", - сказали в Минобороны.
Корабль предназначен для охраны побережья и прилегающей акватории от противодействия подводным диверсионным силам вероятного противника.
Опубликовано: Максим Алексеев
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