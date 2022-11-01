ВМФ России пополнился новейшим противодиверсионным кораблем

APS
2022-11-01 12:08

Новый противодиверсионный катер шифра «Грачонок» пополнил состав ВМФ России.

Военно-морской флот России пополнился новейшим противодиверсионным кораблем, сообщили в Минобороны страны. Речь идет о катере проекта 21980 (шифр "Грачонок"), пояснили в ведомстве.

"Сегодня Ленинградская военно-морская база пополнилась очередным противодиверсионным катером проекта"Грачонок", - сказали в Минобороны.

Корабль предназначен для охраны побережья и прилегающей акватории от противодействия подводным диверсионным силам вероятного противника.

Опубликовано: Максим Алексеев