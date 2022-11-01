Юдокси Яо: Красотка из Кот-д'Ивуара прославилась на весь мир своей фигурой
Стоит заметить, что в Африке такая фигура не редкость, большинство женщин имеют крупную, выпирающую назад попу и узкую талию.
Девушка отказывается называть свой возраст, но с гордостью озвучивает обхват бедер – 1,5 метра.
Обладательница самых больших ягодиц в Западной Африке утверждает, что, в отличие от своего кумира Ким Кардашьян, она никогда не ложилась под нож хирурга. Юдокси говорит, что ее фигура — это дар природы. «У меня никогда не было пластической хирургии.
Никогда, никогда, никогда в жизни. Я всегда была такой», — заверила Яо.
Каждый выход обладательницы пышных форм на улицу производит настоящий фурор. Многие прохожие останавливаются, чтобы получше ее рассмотреть, а наиболее смелые просят сделать с ней селфи.
Модель считает, что мужчины сходят от нее с ума, поскольку она ультрасексуальная.
При этом многие ругают Юдокси за то, что она любит откровенно одеваться и более того показывать полуобнаженные фото в соцсетях.
Некоторые женщины даже говорили, что девушка с ее телом не должна ходить в обтягивающих одеждах.
Юдокси не беспокоит эта глупая критика, и она продолжит радовать своими фото и видео.
Опубликовано: Антон Райт
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