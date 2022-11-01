Юдокси Яо: Красотка из Кот-д'Ивуара прославилась на весь мир своей фигурой

Стоит заметить, что в Африке такая фигура не редкость, большинство женщин имеют крупную, выпирающую назад попу и узкую талию.

Девушка отказывается называть свой возраст, но с гордостью озвучивает обхват бедер – 1,5 метра.

Обладательница самых больших ягодиц в Западной Африке утверждает, что, в отличие от своего кумира Ким Кардашьян, она никогда не ложилась под нож хирурга. Юдокси говорит, что ее фигура — это дар природы. «У меня никогда не было пластической хирургии.

Никогда, никогда, никогда в жизни. Я всегда была такой», — заверила Яо.

Каждый выход обладательницы пышных форм на улицу производит настоящий фурор. Многие прохожие останавливаются, чтобы получше ее рассмотреть, а наиболее смелые просят сделать с ней селфи.

Модель считает, что мужчины сходят от нее с ума, поскольку она ультрасексуальная.

При этом многие ругают Юдокси за то, что она любит откровенно одеваться и более того показывать полуобнаженные фото в соцсетях.

Некоторые женщины даже говорили, что девушка с ее телом не должна ходить в обтягивающих одеждах.

Юдокси не беспокоит эта глупая критика, и она продолжит радовать своими фото и видео.