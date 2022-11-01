Соловьев нелестно отозвался о противниках спецоперации, вернувшихся на ТВ
2022-11-01 12:11
Ведущий Владмир Соловьев возмутился возвращению на экраны артистов и ведущих, которые выступили против действий российских властей относительно Украины.
Журналист Владимир Соловьев возмутился возвращению на телевидение РФ ведущих и артистов, не поддерживающих спецоперацию страны в Украине. В числе таких известных личностей оказалась ведущая Жанна Бадоева.
Соловьев удивлен тому, что те кто "наговорил 24-25 февраля" теперь снова в эфире федеральных каналов. Свое возмущение ведущий высказал в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".
Бадоева, к примеру, ведет сейчас передачу "Жизнь других" на Первом канале.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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