Соловьев нелестно отозвался о противниках спецоперации, вернувшихся на ТВ

Ведущий Владмир Соловьев возмутился возвращению на экраны артистов и ведущих, которые выступили против действий российских властей относительно Украины.

Журналист Владимир Соловьев возмутился возвращению на телевидение РФ ведущих и артистов, не поддерживающих спецоперацию страны в Украине. В числе таких известных личностей оказалась ведущая Жанна Бадоева.

Соловьев удивлен тому, что те кто "наговорил 24-25 февраля" теперь снова в эфире федеральных каналов. Свое возмущение ведущий высказал в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".

Бадоева, к примеру, ведет сейчас передачу "Жизнь других" на Первом канале.