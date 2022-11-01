До Первой мировой войны трюфель не считался продуктом класса «люкс»

Спрос на этот деликатес, особенно на юго-востоке Франции, не превышал предложение.

В 1870-х Францию поразил неурожай винограда – виноградники по всей стране пострадали от филлоксеры – маленького насекомого, которое повреждает кору кустов.

Тогда, чтобы не разориться, виноградари переключились на добычу трюфелей.

Однако в начале 20 века во Франции начался «кризис села», крестьяне массово уезжали работать в города и поддержанием трюфельных хозяйств никто не занимался.

Позже поля стали пахать тракторами, что меняло структуру почв, а к почвам трюфели очень прихотливы. Поэтому с 1945 года началась настоящая нехватка трюфелей.

Сегодня по всему миру собирают от 30 до 50 тонн трюфелей – это всего лишь 3% от того количества, которое было доступно людям до 1914 года.

В ресторанах и в трюфельных домах (заведения, где трюфель входит в состав всех или почти всех блюд) в основные блюда кладут примерно 4-6 грамм трюфеля.

При этом часто добавляют его в самые простые блюда, например, в яичницу, пасту или рис – так легче всего раскрыть аромат гриба.