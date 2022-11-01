Бизнесмен Олег Тиньков начинает процесс отзыва своего бренда «Тинькофф» из банка.

Бизнесмен Олег Тиньков заявил, что начинает процесс отзыва своего бренда «Тинькофф» из банка, потому что не хочет, чтобы его имя ассоциировалось с нынешними действиями России.

Олег Тиньков удалил свой пост об отказе от российского гражданства, позже он заявил, что его пост об отказе от российского гражданства пропал не по его вине, а по вине «троллей».