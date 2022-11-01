У жителей каннада свой особый менталитет

Менталитет, который формировался под влиянием США, Франции и Великобритании.

Многим очень тяжело его принять, ведь некоторые вещи вас и впрямь могут свести с ума.

Так в стране есть целых два равноправных официальных языка – английский и французский, причем некоторые жители страны могут говорить лишь на одном из них.

При этом отдельного внимания заслуживает толерантность.

В крупных городах уже давно нет разделения на мужские и женские туалеты – есть только один вид: гендерно нейтральный, что может вас очень удивить при первом посещении общественного пространства в Оттаве или Торонто.