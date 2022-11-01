Дом основателя «Яндекса» Аркадия Воложа в Амстердаме захвачен сквоттерами

Сквоттеры намерены поселить в захваченном пятиэтажном здании студентов, которым не по карману аренда жилья из-за роста цен.

Как сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на голландские СМИ, в центре столицы Нидерландов захвачен дом основателя "Яндекса".

Старинное здание расположено в центре города, оно зарегистрировано на офшорную компанию Paraseven Limited, которой владеет российский бизнесмен Аркадий Волож.

Особняк в последнее время пустовал, так как его арестовали в рамках санкций, введенных в отношении ряда российских политиков и бизнесменов на фоне СВО РФ на Украине.

Сквоттеры намерены поселить в захваченном здании студентов, которым не по карману аренда жилья из-за роста цен. Сквоттеры заявили, что их поступок по захвату здания связан с тем, что они "против жадности олигархов, миллиардеров и паразитов, создающих капитал"

Волож новость о захвате здания не прокомментировал. Сооснователь "Яндекса", как напоминает издание, попал в санкционный список ЕС в начале июня, после чего покинул все посты в "Яндексе".