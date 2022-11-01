Самая большая грудь в мире принадлежит китаянке Тинг Хиафен из деревеньки Чанга

Каждая её грудь весит по 10 килограмм и свисает на 48 см. Слава к ней пришла в 14 лет. По словам Тинг Хиафен, из-за такой огромной груди она испытывает массу неудобств.

Будучи подростком, Хиафен жила обычной жизнью и ничем не отличалась от сверстников.

Но все изменилось с появлением необычной болезни, когда у нее с каждым днем начала расти грудь.

И это при том, что у Тинг даже не начались месячные. Всего за несколько месяцев бюст Тинг достиг внушительных размеров, и на дело на ограничилось.

Еще за полгода объемы девушки увеличились до 20 кг. Благодаря подобным изменениям в теле, Тинг сумела обойти предыдущую грудастую рекордсменку из Африки.

Хотя подобные достижения Хиафен совсем не радовали.