Япония остается в нефтегазовом проекте «Сахалин-1»
Японский министр Нисимура заявил, что Токио намерен сохранить участие в в нефтегазовом проекте «Сахалине-1.»
1 ноября РИА Новости сообщили, что министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура заявил, что власти страны хотят сохранить свое участие в российском нефтегазовом проекте "Сахалин-1".
Нисимура уточнил, что 95% японского импорта нефти приходится на Ближний Восток и проект "Сахалин-1", важен для энергобезопасности Японии и трансформирования энергоресурсов.
Ранее сообщалось, что 7 октября российский президент Владимир Путин подписал указ о создании нового оператора проекта "Сахалин-1".
Опубликовано: Елена Калиновская
-
-
-
Захарова: Трасс должна рассказать о письме Блинкену после взрыва «Северных потоков»
Представитель МИД России Мария Захарова уверена, что правительство Великобритании обязано прокомментировать новость о том, что Лиз Трасс отправляла необычное сообщение Энтони Блинкену после инцидента с российскими газопроводами North Stream.Подробнее...
Бизнесмен Тиньков удалил свой пост об отказе от гражданства России
Болдуин Стрит стала популярной достопримечательностью города
19Fortyfive: в НАТО увидели наступление «логистического кошмара» для ВСУ
МО РБ: в Беларуси действует два совместных с РФ учебно-боевых центров
Times: Трасс требовала вино и кофе во время посещения других стран