Япония остается в нефтегазовом проекте «Сахалин-1»

Японский министр Нисимура заявил, что Токио намерен сохранить участие в в нефтегазовом проекте «Сахалине-1.»

1 ноября РИА Новости сообщили, что министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура заявил, что власти страны хотят сохранить свое участие в российском нефтегазовом проекте "Сахалин-1".

Нисимура уточнил, что 95% японского импорта нефти приходится на Ближний Восток и проект "Сахалин-1", важен для энергобезопасности Японии и трансформирования энергоресурсов.

Ранее сообщалось, что 7 октября российский президент Владимир Путин подписал указ о создании нового оператора проекта "Сахалин-1".