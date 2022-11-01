Лобода похвасталась в Телеграм-канале видом из дома в Майами, куда приехала на гастроли
2022-11-01 12:39
Певица Светлана Лобода показала вид из окна в Майами. В США артистка приехала в гастрольный тур.
В личном Телеграм-канале Светлана Лобода показала вид из окна номера, где та остановилась. В Майами, куда приехала Лобода стоит отличная погода, певица восхищается морем и пальмами под окном.
Артистка недавно прилетела в США, где вскоре состоится ее концертный тур. Майами - первый город, где выступит украинская артистка.
До отъезда из Прибалтики Лобода успела посетить митинг в поддержку Украины, который состоялся в Таллине.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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