Лобода похвасталась в Телеграм-канале видом из дома в Майами, куда приехала на гастроли

Певица Светлана Лобода показала вид из окна в Майами. В США артистка приехала в гастрольный тур.

В личном Телеграм-канале Светлана Лобода показала вид из окна номера, где та остановилась. В Майами, куда приехала Лобода стоит отличная погода, певица восхищается морем и пальмами под окном.

Артистка недавно прилетела в США, где вскоре состоится ее концертный тур. Майами - первый город, где выступит украинская артистка.

До отъезда из Прибалтики Лобода успела посетить митинг в поддержку Украины, который состоялся в Таллине.