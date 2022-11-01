Оскар Писториус — бывший профессиональный бегун и паралимпийский чемпион из ЮАР

Когда мальчику было 11 месяцев, ему ампутировали обе ноги ниже коленей – дело в том, что у него с рождения не было малоберцовых костей.

Несмотря на это, он с детства занимался разными видами спорта – легкой атлетикой, регби, водным поло, но в конце концов сосредоточился на беге.

«Мой брат надевал утром обувь, а я – ноги, вот и вся разница», – написал Писториус в выпущенной в 2008 году автобиографии. Он – один из самых успешных паралимпийцев в истории, шестикратный победитель Паралимпиады.

Но всемирную известность Писториус приобрел, начав борьбу за право выступать вместе с обычными атлетами. И в конце концов он эту борьбу выиграл.

Южноафриканец квалифицировался на ЧМ-2011 в ТэгУ и Олимпиаду-2012 в Лондоне. В Тэгу команда ЮАР в эстафете 4х400 м завоевала серебро, и Писториус получил свою медаль – он бежал в полуфинале, и по регламенту ему тоже полагалась награда.

Звезда трека попала в заголовки газет другого типа в феврале 2013 года, после того как его подруга ​​была найдена мертвой в своем доме в Претории, Южная Африка.

Писториус вскоре был назван подозреваемым по этому делу. Через пять дней после смерти девушки Писториус признался, что непреднамеренно застрелил ее.

Затем он заявил, что принял свою подругу за злоумышленника и выстрелил в нее через запертую дверь ванной. Как следствие, Писториусу было предъявлено обвинение в умышленном убийстве, в результате которого его приговорили к 13 годам тюрьмы.