Роспотребнадзор: ВИЧ выявлен у 1,5 миллиона россиян

Как сообщает Роспотребнадзор, России диагноз ВИЧ выявлен у 1 процента граждан.

В Российской Федерации продолжает увеличиваться число людей, у которых зафиксирован диагноз вируса иммунодефицита (ВИЧ).

По данным Роспотребназдора, на данный момент диагноз поставлен одному проценту людей от всего населения России.

Учитывая, что по данным на 1 января 2022 года население страны составляет 145 478 097 человек, можно предположить, что ВИЧ-положительных граждан в стране практически полтора миллиона.

Отмечается, что с 2020 по 2023 годы в России число инфицированных может увеличиться на 660 тысяч человек.