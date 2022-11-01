Роспотребнадзор: ВИЧ выявлен у 1,5 миллиона россиян
2022-11-01 12:55
Как сообщает Роспотребнадзор, России диагноз ВИЧ выявлен у 1 процента граждан.
В Российской Федерации продолжает увеличиваться число людей, у которых зафиксирован диагноз вируса иммунодефицита (ВИЧ).
По данным Роспотребназдора, на данный момент диагноз поставлен одному проценту людей от всего населения России.
Учитывая, что по данным на 1 января 2022 года население страны составляет 145 478 097 человек, можно предположить, что ВИЧ-положительных граждан в стране практически полтора миллиона.
Отмечается, что с 2020 по 2023 годы в России число инфицированных может увеличиться на 660 тысяч человек.
Опубликовано: Николай Скира
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