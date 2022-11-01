В Афганистане талибы предложили женщинам необычный вид государственной службы
2022-11-01 13:00
Власти движения Талибан создадут специальной женское подразделений МВД для разгона демонстрантов.
Правительство движения Талибан, удерживающие власть в Афганистане, наняли на службу женщин в специальное подразделение министерства внутренних дел для разгона протестов.
"Более ста женщин в настоящий момент проходят подготовку для службы в этом подразделении", - рассказали в МВД Афганистана.
Талибы не дают подробной информации о задачах нового подразделения, но в перечень экипировки, которая используется в ходе подготовки, входят щиты и шлемы, которые полиция обычно применяет для разгона демонстраций.
Опубликовано: Максим Алексеев
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