В Афганистане талибы предложили женщинам необычный вид государственной службы

Власти движения Талибан создадут специальной женское подразделений МВД для разгона демонстрантов.

Правительство движения Талибан, удерживающие власть в Афганистане, наняли на службу женщин в специальное подразделение министерства внутренних дел для разгона протестов.

"Более ста женщин в настоящий момент проходят подготовку для службы в этом подразделении", - рассказали в МВД Афганистана.

Талибы не дают подробной информации о задачах нового подразделения, но в перечень экипировки, которая используется в ходе подготовки, входят щиты и шлемы, которые полиция обычно применяет для разгона демонстраций.