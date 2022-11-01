Ани Варнам: Мужчина, который пишет картины языком

Варнам, школьный учитель из штата Керала (Kerala на юго-западе Индии, использует свой язык для создания произведений искусства.

Он буквально облизывает холст с краской и крутит головой, создавая разные мазки.

Вот уж точно необычный талант…Мужчина создал уже более тысячи произведений искусства, а его сама большая работа на сегодня – 243 сантиметровая копия картины Леонардо да Винчи «Тайная вечеря».

Рисовать языком Ани нравится, хотя он убедился на собственном примере в истинности расхожей фразы: «Искусство требует жертв».

Использование языка в качестве кисти отрицательно влияет на его здоровье. Химические вещества попадают через язык в организм.

У Варнама начала побаливать печень, часто бывает аллергия на подбородке и во рту.

У него ухудшилось зрение из-за того, что он постоянно находится в непосредственной близости от полотна. В довершение ко всему, краски вызвали изменения в обонянии. Однако все это Ани Варнам считает «мелочью» и не намерен бросать свое увлечение.

Ани Варнам давно экспериментирует с живописью. Чем он только не пробовал рисовать: и носом, и пальцами, причем, как пальцами рук, так и ног, и коленями, и локтями, и подбородком.

Мужчина даже пытался рисовать, сидя за рулем движущегося мотоцикла, но со временем остановил свой выбор на языке.

Ани Варнам отправил заявку в редакцию Книги рекордов Гиннесса и сейчас с нетерпением ждет ответа. Он просит включить в эту энциклопедию рекордов и всего необычного «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи в собственной трактовке, то есть выполненную языком.

Ани уверен, что он попытался сделать это первым.