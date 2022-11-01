Португальский кораблик – это очень ядовитая медуза, или все-же нет?

Португальский кораблик относится к виду сифонофор, то есть существ, которые состоят из колонии других существ, работающих сообща.

Организмы в составе колонии специализируются на чём-то одном. Одни отвечают за движение, другие за питание, а другие за нападение и защиту.

Будьте осторожны с этими щупальцами. Длина тонких и опасных щупалец в среднем составляет 9 метров, но может достигать и 50.

Щупальца покрыты ядом, который жалит и убивает рыб и других мелких существ.

Для людей встреча с португальским корабликом может быть очень болезненной, но редко смертельной.

В худшем случае может возникнуть аллергическая реакция на яд, что затруднит дыхание и работу сердца.

Но будьте внимательны, даже мёртвый португальский кораблик на берегу может вас ужалить.