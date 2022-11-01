Португальский кораблик – это очень ядовитая медуза, или все-же нет?
Португальский кораблик относится к виду сифонофор, то есть существ, которые состоят из колонии других существ, работающих сообща.
Организмы в составе колонии специализируются на чём-то одном. Одни отвечают за движение, другие за питание, а другие за нападение и защиту.
Будьте осторожны с этими щупальцами. Длина тонких и опасных щупалец в среднем составляет 9 метров, но может достигать и 50.
Щупальца покрыты ядом, который жалит и убивает рыб и других мелких существ.
Для людей встреча с португальским корабликом может быть очень болезненной, но редко смертельной.
В худшем случае может возникнуть аллергическая реакция на яд, что затруднит дыхание и работу сердца.
Но будьте внимательны, даже мёртвый португальский кораблик на берегу может вас ужалить.
Опубликовано: Игнат Ветров
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