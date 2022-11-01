Financial Times: расходы на электричество в Великобритании вырастут вдвое
Компания National Grid предупредила британцев о том, что счета за электричество в Великобритании вырастут вдвое.
1 ноября международная газета Financial Times, со ссылкой на оператора британской энергосистемы National Grid, сделала неутешительный прогноз для подданных Соединённого Королевства.
Согласно данным National Grid, среднегодовой счёт домохозяйств за электричество в 2022 году составит $2875, в то время как в прошлом году британцы платили $1469.
Отмечается, что каждая семья в Великобритании получит скидку в размере $460 и дополнительные выплаты по социальному страхованию, чтобы нивелировать подорожание электроэнергии на фоне возникшего в результате антироссийских санкций энергетического кризиса в стране.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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