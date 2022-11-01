Прозрачный дом в Токио от архитектурно-дизайнерской компании Sou Fujimoto Architects

Один из самых уникальных проектов, которые вам, наверно, доводилось встречать.

Расположенный на небольшом переулке в очень живой и модной'части Токио, дом на 85 кв.м. составлен из 21 отдельной пластины, каждая из которых занимает площадь от 2 до 7,5 квадратных метров.

Главной изюминкой проекта стала абсолютная прозрачность дома.

Чрезвычайная открытость дизайна была главным требованием клиентов, молодой пары без детей.

Структура состоит из рифлено-стальных пластин толщиной в 2,5 см в качестве палуб, а также твердых прямоугольных лучей, собранных воедино.

Различные уровни связаны ассортиментом лестниц в дополнение к коротким промежуткам деревянных ступенек.

Все элементы и переходы здесь смешиваются и плавно перетекают друг в друга, будь то лестницы из дерева, книжные полки, или белый березовый настил.

А чтобы обеспечить хозяевам частную жизнь и приватность были установлены специальные занавески, которые закрываются на ночь во время сна.