Глобальные отличия американской и европейской рыбалки от нашей, которые мы не ценим
Рыбалка в США принципиально отличается от рыбалки в Беларуси и России, она гораздо сильнее регулируются со стороны государства.
Правила американской рыбалки могут показаться слишком строгими. Но это не случайно. В США власти заботятся о сохранении окружающей среды и соблюдении экологических норм.
Первая особенность – запрет лова без лицензии. Чтобы иметь возможность рыбачить в США, необходимо приобрести лицензию в магазине, супермаркете или на автостоянке.
Цена на документы, рассчитанные на день, месяц или год, отличается. Рыбачить без разрешения нельзя, за это полагается ответственность.
Вторая особенность – разрешено рыбачить только в некоторых водоемах.
Карта рек и озер, куда можно закинуть удочку, выдается вместе с покупкой лицензии. Для каждого штата своя карта, которая меняется ежегодно. За ловлю в неположенном месте грозит штраф.
Третья особенность – одна удочка. Если у рыбака одна лицензия, то ему положена одна удочка.
Если необходима вторая – стоит купить еще одну лицензию. Также для каждого водоема определен один вид снастей. Используются крючки обязательно без зазубрин, которые могут повредить рыбе горло при снятии с крючка.
Четвертая особенность – лимиты на вылов рыбы. Рыбакам вместе с лицензией также выдается и анкета, куда нужно записывать количество выловленных рыб.
Например, в день можно ловить только одного лосося.
Впрочем, даже случайный прохожий или сосед-рыбак, если увидит нарушение, позвонит куда нужно, и за вами быстро приедут.
Рыбалка без лицензии в США - уголовное преступление. Везде действуют разные правила.
Например, если при ловле осетров в штате Вашингтон мы бы забрали рыбу неподходящего размера, нам пришлось бы оплатить штраф 5000 $, а до его уплаты изъяли бы снасти, лодку, автомобиль.
Кроме штрафов можно получить и реальный срок. Никакие взятки не работают... За них только лишний срок дадут.
Вероятно, многим нашим соотечественникам таких строгих правил не понять, но, видимо, из-за такого контроля рыбалка в США потрясающая.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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