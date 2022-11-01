Глобальные отличия американской и европейской рыбалки от нашей, которые мы не ценим

Рыбалка в США принципиально отличается от рыбалки в Беларуси и России, она гораздо сильнее регулируются со стороны государства.

Правила американской рыбалки могут показаться слишком строгими. Но это не случайно. В США власти заботятся о сохранении окружающей среды и соблюдении экологических норм.

Первая особенность – запрет лова без лицензии. Чтобы иметь возможность рыбачить в США, необходимо приобрести лицензию в магазине, супермаркете или на автостоянке.

Цена на документы, рассчитанные на день, месяц или год, отличается. Рыбачить без разрешения нельзя, за это полагается ответственность.

Вторая особенность – разрешено рыбачить только в некоторых водоемах.

Карта рек и озер, куда можно закинуть удочку, выдается вместе с покупкой лицензии. Для каждого штата своя карта, которая меняется ежегодно. За ловлю в неположенном месте грозит штраф.

Третья особенность – одна удочка. Если у рыбака одна лицензия, то ему положена одна удочка.

Если необходима вторая – стоит купить еще одну лицензию. Также для каждого водоема определен один вид снастей. Используются крючки обязательно без зазубрин, которые могут повредить рыбе горло при снятии с крючка.

Четвертая особенность – лимиты на вылов рыбы. Рыбакам вместе с лицензией также выдается и анкета, куда нужно записывать количество выловленных рыб.

Например, в день можно ловить только одного лосося.

Впрочем, даже случайный прохожий или сосед-рыбак, если увидит нарушение, позвонит куда нужно, и за вами быстро приедут.

Рыбалка без лицензии в США - уголовное преступление. Везде действуют разные правила.

Например, если при ловле осетров в штате Вашингтон мы бы забрали рыбу неподходящего размера, нам пришлось бы оплатить штраф 5000 $, а до его уплаты изъяли бы снасти, лодку, автомобиль.

Кроме штрафов можно получить и реальный срок. Никакие взятки не работают... За них только лишний срок дадут.

Вероятно, многим нашим соотечественникам таких строгих правил не понять, но, видимо, из-за такого контроля рыбалка в США потрясающая.