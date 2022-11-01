Стремоусов: на Херсонском направлении отбита очередная атака укровермахта
2022-11-01 13:34
Кирилл Стремоусов: на Херсонском направлении отбита очередная атака укровермахта.
1 ноября в своем Telegram-канале председатель члена Военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о том на Херсонском направлении отбита очередная атака.
Стремоусов написал: «Нацисты предприняли очередную атаку на Бериславском направлении Херсонской области Российской Федерации.» «Атака была отбита и укровермахт вынужден был отойти на исходные позиции.» - добавил председатель коллаборационистского Комитета.
Опубликовано: Илья Крылов
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