Данилко призвал людей, поддерживающих Путина, не приходить на его выступления
2022-11-01 13:37
Певец из Украины Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, не желает видеть на своих концертах тех, кто высказывается в поддержку главы России Владимира Путина.
Украинский исполнитель Андрей Данилко (Верка Сердючка) дал интервью Екатерине Гордеевой на Ютубе.
В процессе общения с журналисткой украинец призвал жителей РФ, которые поддерживают своего президента Владимира Путина, не приходить на его выступления.
Данилко отметил, что во всех анонсах, начиная с 24 февраля текущего года, он требовал, чтобы приверженцы спецоперации России в Украины воздержались от посещения его концертов.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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