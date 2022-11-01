Данилко призвал людей, поддерживающих Путина, не приходить на его выступления

Певец из Украины Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, не желает видеть на своих концертах тех, кто высказывается в поддержку главы России Владимира Путина.

Украинский исполнитель Андрей Данилко (Верка Сердючка) дал интервью Екатерине Гордеевой на Ютубе.

В процессе общения с журналисткой украинец призвал жителей РФ, которые поддерживают своего президента Владимира Путина, не приходить на его выступления.

Данилко отметил, что во всех анонсах, начиная с 24 февраля текущего года, он требовал, чтобы приверженцы спецоперации России в Украины воздержались от посещения его концертов.