МО РБ: в Беларуси действует два совместных с РФ учебно-боевых центров

В Минобороны Белоруссии заявили о работе двух совместных с Россией учебно-боевых центров.

Во вторник сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества министерства обороны республики Беларусь Валерий Ревенко сообщил в своем Twitter, что соответствующим указом президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проект соглашения с РФ о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки.

Ревенко уточняет, что в настоящее время два из них готовят военнослужащих на территории Беларуси и здесь проходит подготовка военно-воздушных сил, войск противовоздушной обороны и ракетных войск и артиллерии и один центр на территории Российской Федерации, где обучают сухопутные войска.