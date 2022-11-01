МО РБ: в Беларуси действует два совместных с РФ учебно-боевых центров
В Минобороны Белоруссии заявили о работе двух совместных с Россией учебно-боевых центров.
Во вторник сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества министерства обороны республики Беларусь Валерий Ревенко сообщил в своем Twitter, что соответствующим указом президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проект соглашения с РФ о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки.
Ревенко уточняет, что в настоящее время два из них готовят военнослужащих на территории Беларуси и здесь проходит подготовка военно-воздушных сил, войск противовоздушной обороны и ракетных войск и артиллерии и один центр на территории Российской Федерации, где обучают сухопутные войска.
Опубликовано: Елена Калиновская
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