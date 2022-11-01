В Москве оборудуют убежища и укрытия, включая противорадиационные

В столице России оборудуют бомбоубежища и укрытия, включая противорадиационные бомбоубежища.

По сообщениям СМИ, подготовка укрытий идёт в разных районах столицы, в Хамовниках уже подготовили 30 подобных помещений - там убрались, занесли туда лавочки, закупили фонари и аптечки.

СМИ со ссылкой на источники заявляют, что в одном из округов столицы готовят около 900 убежищ, кроме того, убежища готовят и в детских домах. В подвалах проводят свет и воду, закупают продукты и дрова - последние нужны для полевых кухонь, которые в случае какого-то ЧП будут установлены во дворах.