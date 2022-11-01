Жигалову рассмешила выходка Данилко во Львове
2022-11-01 14:02
Журналистка Алена Жигалова прокомментировала поступок украинского певца Андрея Данилко, когда тот вздумал петь на русском во Львове, где запрет на язык существует еще с 2018 года.
Блогер и журналист Алена Жигалова шутя высказалась относительно концерта Верки Сердючки во Львове.
Жигалова задалась вопросом в какую колонию из-за нарушения запрета на русский язык попадет Андрей Данилко, в мужскую или женскую.
В эфире своего Ютуб-шоу "Алена блин!" журналистка дала совет Данилко определиться уже с языком исполнения композиций. Как вариант, можно перевести русскоязычные песни на украинский.
Опубликовано: Наталя Жигалова
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