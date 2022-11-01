Деннис Авнер, который больше известен как человек-кот с имплантатами для съёмных усов

Предположительно, Деннис перенёс 14 операций и многочисленные косметические процедуры. Помимо татуировок на лице и зубных протезов, Деннис вставил в своё лицо стальные имплантаты для съёмных усов.

Не трудно заметить, что для придания его лицу кошачьего вида было использовано огромное количество филлеров, а также вставлены силиконовые имплантаты в щёки, изменена форма ушей и губ.

Охотящийся кот – это прозвище, которое ему дали в детстве. По словам Денниса он просто хотел стать ближе к своему тотемному животному.

К тому же Деннис хотел превратить себя не просто в тигра, а в тигрицу, чтобы стереть гендерные границы.

В возрасте 54 лет человек-кот скончался в своём доме.