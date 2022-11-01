Химики раскрыли секрет волшебного звучания скрипок Страдивари

Тайваньские ученые определили консервант, которым мастер обрабатывал древесину.

Перед тем, как покрыть свои изделия лаком, знаменитый мастер обрабатывал дерево специальным составом, изготовленным из животных белков.

Это позволяло заполнить мельайшие неровности на поверхности скрипок и тем самым улучшить их звучание.

Такое открытие сделали ученые из Тайваня.

А исследователи из Италии с помощью инфракрасного излучения определили, из чего состоял секретный дополнительный слой под лаковым покрытием скрипок Страдивари.

Оказалось, что все выемки и неровности между древесиной и лаком мастер заполнял составом на белковой основе.

К сожалению, точного состава этого белка до сих пор определить не удалось, поэтому тайна изготовления скрипок Страдивари раскрыта не до конца.

Известно лишь, что в составе белка присутствует животный коллаген.