Шоколад вреден для вашего организма, а вот хороший и качественный Нет
Обычный шоколад действительно вреден, но сделанный из какао-бобов темный шоколад, наоборот, очень полезен.
Помимо того, что он укрепляет сосуды и нормализует давление, темный шоколад является отличным средовом профилактик и простуды.
Кроме того содержащийся в какао-бобах магний улучшает память, повышает устойчивость к стрессам и укрепляет иммунитет.
Кожа курицы очень вредна для здоровья?
Считается, что куриную кожу не стоит есть, потому что она вредная для здоровья.
Конечно, все любители жареной курицы не согласятся с этим утверждением и скажут, что кожа - это, наоборот самое вкусное в курице.
На самом деле есть куриную кожу можно, ведь этот продукт содержит витамин А, улучшающий зрение, витамин Е, укрепляющий иммунитет и витамины группы В, а именно: В2, В6 и В12.
Также в его состав входят минералы: калий, железо, фосфор, магний и протеин. Главное это не переусердствовать, ведь, хотя куриная кожа и содержит много питательных веществ, она очень жирная.
Если вы решили вкинуть пару кило, то вам лучше совсем исключить ее из своего рациона.
Опубликовано: Игнат Ветров
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