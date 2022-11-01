Малая львиная собака, цена за некоторых щенков может доходить до 10 тыс. долларов
Малая львиная собака, или левхен, были очень популярны среди знати 400 лет назад. Их стригли так, чтобы они напоминали льва, а дамы использовали их как грелки для ног.
Изображения представителей этой породы можно найти на многих старинных портретах знатных особ.
Общительные и легко обучаемые левхены почти всегда становятся призерами собачьих соревнований.
Они прекрасно ладят с другими домашними питомцами и не вызывает аллергию на шерсть, что, согласитесь, большой плюс.
В 1960 году малая львиная собака была признана Книгой рекордов Гинесса самой редкой породой собак в мире, но сегодня этот титул принадлежит породе Глен оф Имаал терьер.
Львиных собачек считают смелыми, добрыми, подвижными и весёлыми.
По мнению их владельцев, любовь и привязанность лёвхенов гораздо важнее цены, которую им пришлось за них заплатить.
Опубликовано: Антон Райт
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