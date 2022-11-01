Женщина, которая вышла замуж за своего пластического хирурга
Незадолго до этого она родила маленькую Изабеллу и планировала сделать вагинопластику. «Я настолько смущалась, что не могла даже в глаза ему посмотреть», – призналась будущая миссис Мэтлок.
У Дэвида, в свою очередь, сразу появились гораздо более масштабные планы.
Во-первых, было очевидно, что у Вероники есть над чем поработать, помимо интимной области, – в тот момент у нее имелись солидные жировые излишки по всему телу.
А во-вторых, со слов Мэтлока, «это была любовь с первого взгляда». Чувство оказалось взаимным и женщина согласилась на оба предложения: как руки и сердца, так и нескольких операций.
Помимо изначально запланированной вагинопластики, Дэвид сделал своей возлюбленной подтяжку ягодиц, липосакцию подбородка, рук и ног.
Но мужчина любит делать операции не только Веронике, но и себе. На счету Дэвида несколько липосакций на разных участках своего тела.
«С их помощью я довел свою фигуру до тех параметров, которых не мог достигнуть одними лишь тренировками и диетой», – поясняет он.
Опубликовано: Антон Райт
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