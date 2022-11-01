Болгарская студентка Андреа Иванова провела 20-ю процедуру по увеличению своих губ
Иванова опубликовала свои новые фотографии спустя два дня после 20-й инъекции в губы гиалуроновой кислоты. Примечательно, что на всех снимках рот девушки приоткрыт.
«Я люблю свои губы, — заверила Андреа. — Правда, в течение первых двух дней после операции мне очень больно есть. Но врачи говорят, что дальше уже будет полегче».
Студентка заявила, что теперь ее губы самые большие в мире. Впрочем, она хочет «закрепить свой успех».
Однако врач предупредил девушку, что после этой инъекции нужно потерпеть минимум два месяца.
22-летняя жительница Софии считает себя живым воплощением куклы Барби.
Все началось с того, что Андреа сделала операцию по увеличению груди. Затем она принялась создавать себе красивые, по ее мнению, губы.
Трансформацию своей внешности Андреа начала в 2018 году. За это время она потратила на операции тысячи фунтов долларов и изменилась до неузнаваемости.
Опубликовано: Антон Райт
Бизнесмен Тиньков удалил свой пост об отказе от гражданства России
Волочкова встала на защиту Киркорова, оскорбившего журналистку после концерта в БКЗ Питера
19Fortyfive: в НАТО увидели наступление «логистического кошмара» для ВСУ
Тайна хобота: почему слон может им есть и работать
Times: Трасс требовала вино и кофе во время посещения других стран