Болгарская студентка Андреа Иванова провела 20-ю процедуру по увеличению своих губ

Иванова опубликовала свои новые фотографии спустя два дня после 20-й инъекции в губы гиалуроновой кислоты. Примечательно, что на всех снимках рот девушки приоткрыт.

«Я люблю свои губы, — заверила Андреа. — Правда, в течение первых двух дней после операции мне очень больно есть. Но врачи говорят, что дальше уже будет полегче».

Студентка заявила, что теперь ее губы самые большие в мире. Впрочем, она хочет «закрепить свой успех».

Однако врач предупредил девушку, что после этой инъекции нужно потерпеть минимум два месяца.

22-летняя жительница Софии считает себя живым воплощением куклы Барби.

Все началось с того, что Андреа сделала операцию по увеличению груди. Затем она принялась создавать себе красивые, по ее мнению, губы.

Трансформацию своей внешности Андреа начала в 2018 году. За это время она потратила на операции тысячи фунтов долларов и изменилась до неузнаваемости.