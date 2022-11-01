Илон Маск распустил совет директоров Twitter
2022-11-01 14:54
Теперь американский миллиардер единолично руководит компанией, сделку по покупке которой он закрыл на прошлой неделе.
«Это временно», — написал он в Twitter, не уточнив, как долго сохранится такое положение дел.
Опубликовано: Антон Райт
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