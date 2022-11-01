Илон Маск распустил совет директоров Twitter

APS
2022-11-01 14:54

Теперь американский миллиардер единолично руководит компанией, сделку по покупке которой он закрыл на прошлой неделе.

«Это временно», — написал он в Twitter, не уточнив, как долго сохранится такое положение дел.

Опубликовано: Антон Райт