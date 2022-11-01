Российская армия нарушила производство на военных предприятиях Украины
2022-11-01 15:07
В Минобороны РФ заявили, что российская армия нарушила производство на предприятиях военно-промышленного комплекса киевского режима.
Во вторник, 1 ноября, представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в пресс-релизе заявил, что служащие ВС РФ нанесли ряд высокоточных ударов по по объектам военно-промышленного комплекса Украины.
Российский генерал-лейтенант Конашенков уточнил, что в результате «прилётов» со стороны России в значительной степени нарушено производство военной техники и боеприпасов для украинской армии.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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