Тайна хобота: почему слон может им есть и работать

Это связано с большим количеством лицевых нейронов - их у слонов рекордное число.

Ученые иссследовали мозг 4 азиатских и 4 африканских слонов с целью изучения ядра их лицевого нерва.

Он представляет собой пучок нейронов в мозговом стволе, связанный с лицевыми нервами, и управляет мышцами лица.

Людям он помогает двигать носом, губами и бровями, а слонам - губами, хоботом и ушами.

Изучение показало, что у азиатских слонов 54 тысячи лицевых нейронов, а у африканских - 63 тысячи.

Для сравнения, у человека и всех сухопутных животных всего лишь 8-9 тысяч таких нейронов.

Слонов превосходят лишь дельфины, которые имеют 90 тысяч лицевых нейронов.