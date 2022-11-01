Тайна хобота: почему слон может им есть и работать
2022-11-01 15:09
Это связано с большим количеством лицевых нейронов - их у слонов рекордное число.
Ученые иссследовали мозг 4 азиатских и 4 африканских слонов с целью изучения ядра их лицевого нерва.
Он представляет собой пучок нейронов в мозговом стволе, связанный с лицевыми нервами, и управляет мышцами лица.
Людям он помогает двигать носом, губами и бровями, а слонам - губами, хоботом и ушами.
Изучение показало, что у азиатских слонов 54 тысячи лицевых нейронов, а у африканских - 63 тысячи.
Для сравнения, у человека и всех сухопутных животных всего лишь 8-9 тысяч таких нейронов.
Слонов превосходят лишь дельфины, которые имеют 90 тысяч лицевых нейронов.
Опубликовано: Наталья Павлова
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