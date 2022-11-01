Майли Сайрус неудачно подшутила над китайцами и поплатилась за это
Власти страны расценили ее поступок как неуважение к своему народу. Странная шутка вышла боком.
Несколько лет назад, когда Майли было 25 лет, она зачем-то решила выложить одно свое фото в соцсети.
И все бы ничего, ведь молодая певица привыкла эпатировать публику своими смешными рожицами.
Правда на сей раз ей стало не до смеху.
На этом фото Майли и компания ее друзей растягивали глаза в попытке изобразить азиатов. При этом молодые люди весело хохотали.
Китайские власти приняли снимок на свой счет и посчитали его неуважением к своему народу.
После этого министр иностранных дел Поднебесной выступил с инициативой запретить певице посещение своей страны.
Такие вот оказались несмешные шутки!
Опубликовано: Наталья Павлова
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