Майли Сайрус неудачно подшутила над китайцами и поплатилась за это

Власти страны расценили ее поступок как неуважение к своему народу. Странная шутка вышла боком.

Несколько лет назад, когда Майли было 25 лет, она зачем-то решила выложить одно свое фото в соцсети.

И все бы ничего, ведь молодая певица привыкла эпатировать публику своими смешными рожицами.

Правда на сей раз ей стало не до смеху.

На этом фото Майли и компания ее друзей растягивали глаза в попытке изобразить азиатов. При этом молодые люди весело хохотали.

Китайские власти приняли снимок на свой счет и посчитали его неуважением к своему народу.

После этого министр иностранных дел Поднебесной выступил с инициативой запретить певице посещение своей страны.

Такие вот оказались несмешные шутки!