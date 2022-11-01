Die Welt: ФРГ требует Сербию выбрать между ЕС или Россией

Die Welt рассказало о требовании Германии к Сербии определится с выбором между ЕС и Россией.

Федеральное правительство Германии требует от Сербии определится в приоритетах сотрудничества между Европейским Союзом и Российской Федерацией, пишет Die Welt.

"Необходимо принимать конкретные решения. В связи с нарастающими противоречия ситуация становится напряженной", - цитирует Die Welt слова представителя правительства.

Издание подчеркивает, что решение Белграда заключить соглашение о расширении сотрудничества с Москвой разочаровало Берлин.

Правительство ФРГ ожидает от кандидатов на вступление в Европейский союз, коим является Сербия, принятия общих санкций против России.