Die Welt: ФРГ требует Сербию выбрать между ЕС или Россией
Die Welt рассказало о требовании Германии к Сербии определится с выбором между ЕС и Россией.
Федеральное правительство Германии требует от Сербии определится в приоритетах сотрудничества между Европейским Союзом и Российской Федерацией, пишет Die Welt.
"Необходимо принимать конкретные решения. В связи с нарастающими противоречия ситуация становится напряженной", - цитирует Die Welt слова представителя правительства.
Издание подчеркивает, что решение Белграда заключить соглашение о расширении сотрудничества с Москвой разочаровало Берлин.
Правительство ФРГ ожидает от кандидатов на вступление в Европейский союз, коим является Сербия, принятия общих санкций против России.
Опубликовано: Максим Алексеев
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