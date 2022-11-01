Боец ММА Александр Писарев скончался после употребления грибов вместе с женой

33-летний мужчина попал в больницу вместе со своей супругой, после употребления грибов, вероятно, наркотическая интоксикация и стала причиной смерти Российского бойца Александра Писарева.

Александр Писарев был чемпионом Москвы по рукопашному бою и грэпплингу, выступал на турнирах промоушенов RCC и Fight Nights. Всего в ММА он провёл пять поединков — у него 3 победы и 2 поражения.