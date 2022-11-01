Боец ММА Александр Писарев скончался после употребления грибов вместе с женой
33-летний мужчина попал в больницу вместе со своей супругой. СМИ сообщают, что отец бойца ММА Игорь Владимирович вернулся с прогулки с собакой и позвал сына обедать, но тот не откликнулся.
Зайдя в спальню, он увидел, что семейная пара лежит в постели — Александр уже не дышал, его вместе с женой увезли на «скорой».
Ранее они жаловались на «сильные боли в области живота после того, как съели арбуз».
Медики смогли помочь женщине, а сам Александр умер. Предварительные анализы показали отравление опиоидами.
Как они попали в его организм — неизвестно. Уже находясь на больничной койке, жена Александра сообщила правоохранительным органам, что они с мужем употребляли грибы.
Вероятно, наркотическая интоксикация и стала причиной смерти Писарева. Официальную причину смерти бойца ММА назовут через несколько недель.
Александр Писарев был чемпионом Москвы по рукопашному бою и грэпплингу, выступал на турнирах промоушенов RCC и Fight Nights. Всего в ММА он провёл пять поединков — у него 3 победы и 2 поражения.
Опубликовано: Антон Райт
Хакер Джокер: взломанную программу Delta делали по стандартам НАТО в США и Украине
МО РФ: армия России нарушила производство на военных предприятиях ВСУ
19Fortyfive: Трасс сказала Блинкену «дело сделано» после взрыва «Северных потоков»
IOWA скоро станет мамой в первый раз
19Fortyfive: в НАТО увидели наступление «логистического кошмара» для ВСУ