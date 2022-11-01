Боец ММА Александр Писарев скончался после употребления грибов вместе с женой

33-летний мужчина попал в больницу вместе со своей супругой. СМИ сообщают, что отец бойца ММА Игорь Владимирович вернулся с прогулки с собакой и позвал сына обедать, но тот не откликнулся.

Зайдя в спальню, он увидел, что семейная пара лежит в постели — Александр уже не дышал, его вместе с женой увезли на «скорой».

Ранее они жаловались на «сильные боли в области живота после того, как съели арбуз».

Медики смогли помочь женщине, а сам Александр умер. Предварительные анализы показали отравление опиоидами.

Как они попали в его организм — неизвестно. Уже находясь на больничной койке, жена Александра сообщила правоохранительным органам, что они с мужем употребляли грибы.

Вероятно, наркотическая интоксикация и стала причиной смерти Писарева. Официальную причину смерти бойца ММА назовут через несколько недель.

Александр Писарев был чемпионом Москвы по рукопашному бою и грэпплингу, выступал на турнирах промоушенов RCC и Fight Nights. Всего в ММА он провёл пять поединков — у него 3 победы и 2 поражения.