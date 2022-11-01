После скандала с журналисткой Киркоров покинул Россию
Поп-король российской эстрады вылетел в Узбекистан, где запланирован его большой концерт в рамках юбилейного тура.
Поп-король российской эстрады покинул пределы страны, сообщает Рамблер. По совпадению, это случилось вскоре после скандала с журналисткой, которая заподозрила певца в воровстве, а он послал ее в "ж...".
Филипп Киркоров вылетел в Узбекистан, где запланирован его большой концерт - в рамках юбилейного тура. Заслуженный артист выложил в соцсети видео из аэропорта Ташкента.
«Восток - дело тонкое. Мы дело тонкое знаем», - так подписал ролик Филипп Бедросович.
Ранее в Петербурге Киркоров нагрубил корреспондентке, в шутку спросившей его, как он "тырит" меню из ресторанов в разных городах.
По словам представителя поп-короля Екатерины Успенской, общение велось в шутливой форме, потому обижаться на ситуацию каждой из сторон нет смысла.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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