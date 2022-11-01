Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко уволен с занимаемой должности
2022-11-01 16:35
Правительство Украины уволило главу «Нафтогаза» Юрия Витренко с занимаемой им должности.
1 ноября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своём официальном Telegram-канале сообщил об увольнении главы «Нафтогаза» Юрия Витренко, который занимал данную должность с 2021 года.
Украинские СМИ считают, что увольнение Витренко связано с провалом подготовки к началу отопительного сезона по всей территории Украины, которой занимается не только украинское правительство, но и компания «Нафтогаз».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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