Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко уволен с занимаемой должности

Правительство Украины уволило главу «Нафтогаза» Юрия Витренко с занимаемой им должности.

1 ноября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своём официальном Telegram-канале сообщил об увольнении главы «Нафтогаза» Юрия Витренко, который занимал данную должность с 2021 года.

Украинские СМИ считают, что увольнение Витренко связано с провалом подготовки к началу отопительного сезона по всей территории Украины, которой занимается не только украинское правительство, но и компания «Нафтогаз».