В Германии неожиданно отменили концерт Ольги Бузовой
Причины отмены пока неизвестны, поклонники высказывают разные мнения, но сама певица это никак не комментирует.
Концерт Ольги Бузовой, который был запланирован в Германии на 3 ноября, неожиданно отменили. Это следует из афиши Телеграмм-канала Супер.
Ранее РИА Новости сообщала, что в Германии анонсировали первое выступление певицы в ряде городов этой страны.
Зрителям обещали "захватывающее шоу, звук и свет", потрясающие костюмы и танцоров. Заявленная стоимость билетов - от 42,90 евро.
Причины отмены неизвестны. Пользователи Сети предположили, что могли возникнуть проблемы с продажей билетов.
Среди прочих даже прозвучали намеки на то, что власти могли таким образом перекрыть кислород российским артистам. Сама Ольга пока никак это не комментировала.
Бузова заговорила о чувствах к слегшему Карпову:
Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов угодил в реанимацию, и сейчас за его жизнь борются врачи. Между тем за гроссмейстера сильно волнуется популярная певица, которая, как выяснилось, прекрасно с ним знакома.
Ольга Бузова в Telegram-канале заявила, что встречалась с Карповым и его женой на премьере мюзикла «Шахматы».
Кроме того, чемпион очень переживал за певицу, когда она участвовала в «Ледниковом периоде». Как заметила звезда, она бы никогда не подумала, что будет интересна такой личности.
«Сейчас хоть и через соцсети, но я отправляю частичку своей любви в нужный момент для Анатолия Евгеньевича и желаю скорейшего выздоровления».
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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