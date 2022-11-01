В Германии неожиданно отменили концерт Ольги Бузовой

Причины отмены пока неизвестны, поклонники высказывают разные мнения, но сама певица это никак не комментирует.

Концерт Ольги Бузовой, который был запланирован в Германии на 3 ноября, неожиданно отменили. Это следует из афиши Телеграмм-канала Супер.

Ранее РИА Новости сообщала, что в Германии анонсировали первое выступление певицы в ряде городов этой страны.

Зрителям обещали "захватывающее шоу, звук и свет", потрясающие костюмы и танцоров. Заявленная стоимость билетов - от 42,90 евро.

Причины отмены неизвестны. Пользователи Сети предположили, что могли возникнуть проблемы с продажей билетов.

Среди прочих даже прозвучали намеки на то, что власти могли таким образом перекрыть кислород российским артистам. Сама Ольга пока никак это не комментировала.

Бузова заговорила о чувствах к слегшему Карпову:

Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов угодил в реанимацию, и сейчас за его жизнь борются врачи. Между тем за гроссмейстера сильно волнуется популярная певица, которая, как выяснилось, прекрасно с ним знакома.

Ольга Бузова в Telegram-канале заявила, что встречалась с Карповым и его женой на премьере мюзикла «Шахматы».

Кроме того, чемпион очень переживал за певицу, когда она участвовала в «Ледниковом периоде». Как заметила звезда, она бы никогда не подумала, что будет интересна такой личности.

«Сейчас хоть и через соцсети, но я отправляю частичку своей любви в нужный момент для Анатолия Евгеньевича и желаю скорейшего выздоровления».