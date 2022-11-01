Медведев: коллективный Запад толкает мир к глобальной войне

APS
2022-11-01 16:47

Экс-президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что западные страны не дают победить России в украинском конфликте, чтобы начать глобальную войну.

1 ноября бывший президент Российской Федерации Дмитрий Медведев в личном Telegam-канале прокомментировал для своих подписчиков известный тезис западных стран: «России нельзя дать победить в войне».

Медведев убеждён, что подобными заявлениями коллективный Запад доказывает своё желание начать глобальную войну с использованием ядерного оружия, чем создаёт угрозу существования нынешней России.

Опубликовано: Диана Мудреченко