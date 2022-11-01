У Милы Йовович есть необычная особенность, о которой многие не знают

Эта тайна касается ее внешности, и актриса тщательно скрывает ее от поклонников.

Известная американская актриса с украинскими корнями имеет глаза разного цвета, что мало кому удавалось заметить.

Все дело в том, что звезда "Пятого элемента", "Обители зла" и других известнейших фильмов тщательно скрывает эту маленькую врожденную особенность.

Во время съемок, фотосессий и появления на публике она носит контактные линзы определенного цвета.

На самом деле ее левый глаз светло-синего оттенка, а правый - ярко-зеленого.

Такая особенность носит название "гетерохромия" и проявляется в разном цвете радужной оболочки обоих глаз (или их отдельных участков).

Гетерохромия наблюдается и у других известных голливудских актеров, например, у Джейн Сеймур, Кейт Босуорт, Джоша Хендерсона и Милы Кунис.