Волочкова шокирована своим появлением на плакате рядом со звездами, выступающими против спецоперации

Тот факт, что фото артистки балета Анастасии Волочковой оказалось на плакате со знаменитостями, которые высказались против спецоперации россии в Украине, крайне удивил танцовщицу.

В интервью ФАН балерина Анастасия Волочкова высказалась по поводу появления себя на постере с известными личностями, критикующими действия российских властей относительно соседнего государства.

Артистка недоумевает, как такое возможно, полагая, что это дело рук ее ненавистников.

На этом же плакате фигурирует и Никита Джигурда, который также поддерживает правительство РФ в случае с Украиной.