Волочкова шокирована своим появлением на плакате рядом со звездами, выступающими против спецоперации
2022-11-01 16:49
Тот факт, что фото артистки балета Анастасии Волочковой оказалось на плакате со знаменитостями, которые высказались против спецоперации россии в Украине, крайне удивил танцовщицу.
В интервью ФАН балерина Анастасия Волочкова высказалась по поводу появления себя на постере с известными личностями, критикующими действия российских властей относительно соседнего государства.
Артистка недоумевает, как такое возможно, полагая, что это дело рук ее ненавистников.
На этом же плакате фигурирует и Никита Джигурда, который также поддерживает правительство РФ в случае с Украиной.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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